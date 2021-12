डॉक्टरों ने किया कमाल, पहले बीमारी देखकर ही कर देते थे रेफर, इस बार लिया रिस्क और बचा ली महिला की जान

Wonder of Doctors: चिकित्सकों ने जोखिम उठाकर निकाला महिला के हार्ट (Water in heart) में भरा 1 लीटर पानी, मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Medical college hospital) से पहले रेफर कर दिए जाते थे मरीज, पानी निकाल दिए जाने से महिला की हालत से अब काफी बेहतर, जांच रिपोर्ट आने के बाद होगा आगे का इलाज

अंबिकापुर Published: December 16, 2021 09:17:39 pm

अंबिकापुर. Wonder of Doctors: किसी भी मरीज के हार्ट में पानी भरने की समस्या आने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर मरीज को रेफर कर देते थे। लेकिन मेडिकल कॉलेज के एमएस डॉ. लखन सिंह ने टीम के साथ रिस्क लेकर एक महिला मरीज की जान बचाई है। महिला के हार्ट (Woman heart) के बाहरी लेयर में पानी भरा था। डॉ. लखन सिंह ने उसे रेफर करने की बजाय रिस्क कवर करते हुए अपनी टीम की मदद से एक लीटर पानी निकाला गया। इसके बाद से महिला की स्थिति पूर्व से काफी बेहतर है। विशेष जांच के लिए सैंपल बाहर भेजा गया है। डॉक्टर का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी के बारे में पता चल पाएगा और इलाज शुरू किया जाएगा।

Doctor's removed water from heart



45 वर्षीय एक महिला को कुछ दिन पूर्व गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था। यहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे आईसीयू में शिफ्ट करा दिया था। बुधवार को सोनोग्राफी की मदद से पता चला कि उसके हार्ट के बाहरी सतह पर पानी भरा हुआ है।

चिकित्सकों ने इसकी जानकारी एचओडी मेडिसिन सह एमएस डॉ. लखन सिंह को दी। लखन सिंह ने इसे गंभीरता से लिया, फिर डॉक्टर मो. सागिल, डॉ. संजय सिंह, डॉ. अर्पण सिंह चौहान व डॉ. ऋषभ गुप्ता की मदद से 350 एमएल पेरिकार्डियाल एफ्फशन निकाला गया। हार्ट में पानी भर जाने से उसे सांस लेेने में काफी परेशानी हो रही थी।



पहले नहीं लेना चाहते थे रिस्क

डॉ. लखन सिंह ने बताया कि यह रूटीन प्रोसिजर है। पहले कोई डॉक्टर हार्ट से जुड़े मामले के कारण कोई रिस्क नहीं लेता था, इसलिए मरीज को रेफर कर दिया जाता था।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें