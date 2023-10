पितृपक्ष के अंतिम दिन पितरों को तर्पण करने गए युवक की नदी में डूबकर मौत, दूसरे दिन मिली लाश

Submitted by:

Drown in river: गांव से लगे रेड़ नदी में तर्पण करने के दौरान पैर फिसलने से हुई घटना, दूसरे दिन नगर सेना की रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला शव

Young man dead body out from river by Resque team