29 साल के इस भारतीय का बजा अमरीकी चुनावों में डंका, पहली बार बना सीनेटर

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों के बीच भारतीयों के काफी अच्छी खबर है। यह खबर कमला हैरिस को लेकर नहीं, जिनकी जीत के लिए तमिलनाडु के मंदिर में पूजा चल रही है। बल्कि 29 साल के ऐसे शख्स की है, जिसने पहले 23 साल की उम्र में इतिहास रचा था और अब एक बार फिर से भारतीयों को पूरी दुनिया में सिर उंचा करने का मौका दिया है। वास्तव में राष्ट्रपति चुनावों के साथ अमरीका के कुछ स्टेट्स में सीनेटर्स के चुनाव भी हुए थे। जिसके तहत ओहियो से 29 साल के भारतीय मूल के नीरज अंतानी ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। नीरज पहले भारतीय-अमरीकी नागरिक हैं जिन्हें ओहियो में जीत मिली है। खास बात तो ये है कि ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ा था।

I am truly grateful to have won the election for State Senator! I am so thankful for all of my voters, contributors, team, and supporters. As your State Senator, I will work hard everyday so all Ohioans can have the opportunity to achieve their American Dream! pic.twitter.com/ESSu2R1flp