वाशिंगटन: अमरीका के कैलिफोर्निया की एक नदी में डूबे भारतीय परिवार के सदस्यों की मौत पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दुख जताया है। सुषमा ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय परिवार की मौत पर उन्हें गहरा सदमा लगा है। विदेश मंत्री ने भारतीय परिवारों के रिश्तेदारों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। दरअसल उत्तरी कैलिफोर्निया की नदी में डूबे भारतीय परिवार के सभी सदस्यों के शवों को गोताखोरों की मदद से ढूंढ निकाला गया है। मृतकों में एक ही परिवार के चार लोग शामिल हैं।

My heartfelt condolences on the tragic deaths of Sandeep Thotapilly, Soumya and their two children. All the four bodies have been recovered from Eel river in California (US). We are helping their families in the visa process to enable their travel to US. https://t.co/lIO7v8qGI4