US Capitol Violence के बाद ट्विटर ने 70 हजार से ज्यादा अकाउंट किए बंद

नई दिल्ली। वाशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हुए हिंसात्मक प्रदर्शन के बाद ट्विटर की ओर से हानिकारक सामग्री शेयर करने वाले 70 हजार से अकाउंट्स को बंद कर दिया है। ट्विटर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस तरह सामग्री हिंसा को बढ़ावा दे सकती थी, जिसकी वजह से अकाउंट्स को बंद कर दिया है। इससे पहले हिंसा फैलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट और उसके बाद अकाउंट को भी ट्वीटर ने बंद कर दिया था।

More than 70,000 accounts have been suspended following the riots in Washington DC. These accounts were engaged in sharing harmful QAnon-associated content: Twitter Inc