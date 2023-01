Transgender Execution: अमेरिका में पहली बार ट्रांसजेंडर को उतारा मौत के घाट, प्रेमिका की हत्या के बाद बन गया था महिला

अमेरिका (USA) के मिसौरी में हत्या की दोषी एक ट्रांसजेंडर महिला (Transgender Woman) को मंगलवार देर रात मौत के घाट (Execution )उतार दिया गया। अमेरिका में अपनी तरह के ऐसे पहले मृत्युदंड में उसे 'पुरुष' वर्ग में रखा गया था। उसे घातक इंजेक्शन (Lethal injection) से मौत की सजा दी गई है। जाने पूरा मामला —

Amber McLaughlin (49) was convicted of murdering a former girlfriend in 2003, Before she transitioned.