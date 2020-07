America: दक्षिण कैरोलिना Night Club में गोलीबारी से 2 की मौत, 8 अन्य घायल

वाशिंगटन। अमरीका के दक्षिण कैरोलिना नाइट क्लब ( South Carolina nightclub shooting ) में रविवार को गोलीबारी की घटना में दो लोगों की मौत गई, जबकि इस हमले में आठ अन्य लोग घायल हो गए। ग्रीनविले काउंटी शेरिफ के कार्यालय ( Greenville County Sheriff's Office ) ने जानकारी देते हुए बताया है कि गोलीबारी ( Shooting ) की यह घटना रविवार दोपहर 2 बजे के करीब दक्षिण कैरोलिना के उपस्टेट क्षेत्र में ग्रीनविले शहर से लगभग 5 मील की दूरी पर स्थित लैविश लाउंज में हुई।

लेफ्टिनेंट जिमी बोल्ट ने एक बयान में कहा कि ग्रीनविले काउंटी के सहायकों ने तड़के लैविश लाउंज में कुछ गड़बड़ी देखी। उन्होंने देखा कि लोग इमारत से बाहर भाग रहे थे और इमारत के अंदर गोलीबारी हो रही थी। बोल्ट और शेरिफ होबार्ट लेविस ने कहा कि पहले 12 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई थी।

अमरीका: दक्षिणी कैरोलिना स्थित एक बार में गोलीबारी से 2 की मौत, 4 घायल

बोल्ट ने WYFF-टीवी को बताया कि हताहतों की संख्या में बदलाव हुआ है। घायलों को ग्रीनविले में प्रिस्मा स्वास्थ्य अस्पताल ( Prisma Health hospital in Greenville ) ले जाया गया है। फिलहाल, गोलीबारी को लेकर किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

#BREAKING: DJ at Club Lavish captured shooting on Facebook LIVE. At least 12 people were shot inside the club. @GvlCoSheriff investigating. Anyone with info is being asked to cal 23-CRIME. pic.twitter.com/faatCVr5rI