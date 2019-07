अमरीका के हवाई द्वीप में विमान हादसा, 9 की मौत

लॉस एंजेलिस। अमरीका के ओहू के हवाई द्वीप में एक बड़ा विमान हादसा ( plane crash ) हो गया। इस हादसे में सभी 9 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हवाई द्वीप के पास एक डबल इंजन वाला स्काईडाइविंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में क्रू मेंबर के समेत 9 यात्री सवार थे।

हवाई परिवहन विभाग ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि डिलिंगहम एयरफील्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई किंग एयर ट्विन इंजन वाले विमान में 9 यात्री सवार थे। सभी की मौत हो गई है।

फिलहाल विमान के हादसे की वजह का पता नहीं चल सका है। अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।

#HDH update: With extreme sadness HDOT reports there were 9 souls on board the King Air twin engine plane that went down near Dillingham Airfield with no apparent survivors.