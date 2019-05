अमरीका ने वेनेजुएला की जनता से की अपील, कहा- मुदरो सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंके

वाशिंगटन। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने वेनेजुएला की आम जनता से अपील की है कि वह निकोलस मुदरो सरकार को उखाड़ फेंके। उन्होने अपने अधिकारी ट्वीटर हैंडल पर एक वीडियो भेजकर यह संदेश जनता को दिया। उन्हें वीडियों में यह कहते पाया गया कि अब समय आ गया है कि यहां की आम जनता बदलाव का समर्थन करे। आप कब तक दवाओं और खाने के लिए जूझते रहेंगे। समय आ गया है कि वह इस सरकारी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएं। उन्होंने कहा कि इस आजादी के लिए अमरीका वेनेजुएला के साथ हमेशा से खड़ा है। आपकी बहादुरी वेनेजुएला को शांति और सुख समृद्धि की ओर लेकर जाएगा। अमरीका देश के लोगों का हर कदम पर साथ देगा।

'Time for transition is now', says Pompeo in video address to Venezuelans



Read @ANI story | https://t.co/HfL5DqEDo0 pic.twitter.com/W77yOgA0MU