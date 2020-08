America: राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार Joe Biden ने गणेश चतुर्थी की दी बधाई, Tweet किया ये संदेश

न्यूयॉर्क। अमरीका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव ( US Presidential Election ) के लिए प्रचार अभियान जोरों शोरों से शुरू हो गया है। मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उम्मीदवार हर तरह की कोशिश में जुटे हैं। ऐसा माना जाता है कि अमरीका में भारतीय समुदाय ( Indian community ) के मतदाता चुनाव को प्रभावित करने में सक्षम हैं। यानी कि वे जिसे चाहें उस उम्मीदवार के भाग्य का फैसला कर सकते हैं। यही कारण है कि चाहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) हों या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी ( Democratic Pary Candidate Joe Biden ) से उम्मीदवार जो बिडेन। हर कोई भारतीय-अमरीका मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की तमाम कोशिश कर रहे हैं।

अब इसी कड़ी में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने गणेश चतुर्थी ( Joe Biden Congratulated Ganesh Chaturthi ) के मौके पर बधाई दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में गणेश चतुर्थी मनाने वाले हिन्दुओं को बधाई देते हुए लिखा ' अमरीका, भारत और दुनिया भर में गणेश चतुर्थी के हिंदू त्योहार को मनाने वाले लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आपकी सभी बाधाएं दूर हों, आप ज्ञान के साथ धन्य हों और नई शुरुआत के लिए आपको सही रास्ता मिले।'

बता दें कि शुक्रवार को जो बिडेन ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। उन्होंने नामांकन स्वीकार करने के बाद मतदाताओं से अमरीका में लंबे समय तक छाए अंधेरे को दूर करने के लिए एक साथ आने की अपील की थी।

To everyone celebrating the Hindu festival of Ganesh Chaturthi in the U.S., India, and around the world, may you overcome all obstacles, be blessed with wisdom, and find a path toward new beginnings.