America: बारिश के बीच चुनावी रैली में छाता लेकर नाचती दिखीं कमला हैरिस, वीडियो वायरल

वाशिंगटन। अमरीका में आगामी 3 नवंबर को राष्ट्रति चुनाव ( US Presidential Election 2020 ) होने वाले हैं और उससे पहले दोनों ही मुख्य दलों की तरफ से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ( Kamala Harris ) एक चुनावी रैली में बारिश के बीच छाता लेकर समर्थकों को संबोधित करती दिखीं। इतना ही नहीं, बारिश के बीच उन्होंने डांस भी किया और कहा कि बारिश, धूप और लोकतंत्र किसी के लिए इंतजार नहीं करता।

फ्लोरिडा में मतदाताओं को संबोधित करते वक्त बारिश के बीच डांस करती कमला हैरिस का यह वीडियो सोशल ( Social Media ) मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अमरीका: कमला हैरिस को 'मां दुर्गा' और ट्रंप को महिषासुर के रुप में दिखाने पर हिन्दू समुदाय नाराज

55 वर्षीय कमला हैरिस फ्लोरिडा के जैक्सनविले में एक रैली को संबोधित कर रही थीं, इसी बीच बारिश शुरू हो गई। वह बारिश की वजह से अपना भाषण बीच में छोड़कर हटी नहीं, बल्कि छाता लेकर मतदाताओं को संबोधित करती रहीं। इस बीच वह छाता लेकर नाचते हुए भी दिखाई दीं। इसका वीडियो उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए लिखा 'बारिश या धूप, लोकतंत्र किसी के लिए इंतजार नहीं करता।'

I am absolutely unable to get over this video of @KamalaHarris dancing in the rain in chucks. pic.twitter.com/TD38hUISN2