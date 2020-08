America: Laura Cyclone का बढ़ा खतरा, तेज हवाओं के साथ Flood की चेतावनी, लाखों लोगों ने छोड़ा घर

वाशिंगटन। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) को सबसे अधिक प्रकोप का सामना कर रहे अमरीका में अब तूफान लॉरा ( Laura Storm ) के खतरे से लोगों में भय का वातावरण बन गया है। लॉरा तूफान के खाड़ी तट से टकराने की संभावनाओं के बीच पांच लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मौसम विशेषज्ञों ( Weather Experts ) ने संभावना जताई है कि जब लॉरा तूफान खाड़ी तट से टकराएगा तो टेक्सॉस और लूसियाना ( Texas and Louisiana ) में तेज हवाएं चलेंगी और साथ ही साथ समुद्र में ऊंची लहरे उठ सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इससे बाढ़ भी आ सकती है।

बाढ़ का खतरा के मद्देनजर, टेक्सॉस प्रांत के ब्यूमाउंट, गेल्वेस्टोन और पोर्ट आर्थर शहर के 3.85 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, दक्षिण-पश्चिम लूइसियाना के निचले क्षेत्र में रहने वाले दो लाख से अधिक लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है।

120 मिल प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं

मौसम विशेषज्ञों ने संभवाना जताया है कि अगले 24 घंटों में तूफान लॉरा 30 फीसदी और भी अधिख शक्तिशाली हो जाएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 मील से लेकर 120 मील प्रति घंटा हो सकता है।

इसके अलावा तेज हवाओं के साथ समुद्र में 13 फीट यानी कि करीब 4 मीटर से भी अधिक ऊंची लहरें उठने की संभावना है। नेशनल हरिकेन सेंटर ( National Hurricane Center ) के डिप्टी डायरेक्टर एड रैपापोर्ट ने बताया है कि श्रेणी तीन के हरिकेन के लिए स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं।

बता दें कि पहले ये अनुमान जताया गया था कि सोमवार या मंगलवार तक तूफान लॉरा खाड़ी तट से टकरा सकता है। चक्रवाती तूफान मार्को और लॉरा ने क्यूबा और लुइसियाना में भारी तबाही मचाई। इसकी वजह से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हुए हैं।

तूफान लॉरा और मार्को कैरेबियाई और मेक्सिको की खाड़ी ( Caribbean and Gulf of Mexico ) से उठा था। इससे पहले यह चक्रवाती तूफान डोमिनिकन गणराज्य और हैती पहुंचा था। रविवार को इस तूफान की वजह से क्यूबा में 10 लोगों की मौत हो गई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) ने लुइसियाना में इसे आपदा घोषित करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

मालूम हो कि चक्रवाती तूफान के कारण डोमिनिकन गणराज्य में देश के 10 लाख से ज्यादा घरों की बिजली चली गई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। जबकि हैती में 7 लोगों की जान चली गई। अब टेक्सास में तूफान लॉरा कहर बरपा सकता है।