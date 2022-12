लोडेड गन लेकर एयरपोर्ट पहुंच रहे अमेरिकी, जब्त की 6301 बंदूक

गन-कल्चर के लिए कुख्यात अमेरिका के एयरपोर्ट भी इससे अछूते नहीं है। इस साल अब तक यात्रियों से 6,301 बंदूकें जब्त की गई है और उनमें से 88% लोडेड थीं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

TSA: Record number of guns brought to US airports in 2022 (Representative image))