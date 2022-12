एंजेलिना जोली ने यूएन शरणार्थी दूत का पद छोड़ा, 21 साल से था जुड़ाव

ऑस्कर विजेता अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जोली (Angelina Jolie) ने कहा है कि वह 20 से अधिक वर्षों के बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) के लिए एक विशेष राजदूत के रूप में अपनी भूमिका से हट रही हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं उन संगठनों के साथ काम करूंगी जो सीधे तौर पर संघर्ष से प्रभावित लोगों के संपर्क में है। यूएनएचसीआर ने कहा कि वह शरणार्थी अधिकारों की सबसे प्रभावशाली पैरोकारों में से एक थीं।

Angelina Jolie has carried out "more than 60 field missions to bear witness to stories of suffering as well as hope and resilience.