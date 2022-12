Same-Sex Marriage Bill: अमेरिका में जश्न का माहौल: सेम-सेक्स मैरिज को कानूनी मंजूरी, राष्ट्रपति Biden ने किए बिल पर हस्ताक्षर

अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden)ने समलैंगिक विवाह (Same-Sex Marriage) को देश भर में कानूनी मान्यता बनाने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने इसे अमेरिका में आजादी की जीत बताया। अमेरिकी संसद द्वारा विधेयक अधिनियम को पास करने के बाद अब राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी।

The White House is lit up rainbow in celebration of President Biden signing the Respect for Marriage Act.