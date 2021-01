Capitol Violence: ट्रंप के खिलाफ निचले सदन में प्रस्ताव पारित, अब सीनेट में महाभियोग पर होगा फैसला

वाशिंगटन। अमरीकी संसद कैपिटॉल हिल में हिंसा ( Capitol Hill Violence ) को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बुधवार को संसद के नीचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स) में ट्रंप के महाभियोग ( Donald Trump Impeachment ) को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया।

मैरीलैंड के प्रतिनिधि जेमी रस्किन ने प्रस्ताव का नेतृत्व किया जिसमें कैबिनेट के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। इस प्रस्ताव में उपराष्ट्रपति पेंस से 25 वें संशोधन के माध्यम से पद से ट्रंप को हटाए जाने का आह्वान किया गया।

महाभियोग के लिए हुई वोटिंग में 215+ हाउस डेमोक्रेट्स के साथ ही 5 रिपब्लिकन सांसदों ने इसका समर्थन किया। नीचले सदन में महाभियोग के लिए 218 मतों की जरूरत थी। अब उच्च सदन सीनेट में इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा, जहां पर वोटिंग होगी। एनबीसी न्यूज के मुताबिक, हाउस मैजरिटी लीडर होयर ने कहा कि वे फौरन महाभियोग को US सीनेट में भेजेंगे।

सीनेट में सदस्य जूरी की तरह काम करेंगे और ट्रंप को बरी करने या दोषी ठहराने के लिए मतदान करेंगे। यदि महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है यानी ट्रंप को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें तत्काल पद से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति माइक पेंस राष्ट्रपति पद संभालेंगे।

