जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ, कांग्रेस ने इलेक्टोरल कॉलेज के परिणाम को किया स्वीकार

वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। अमरीकी कांग्रेस ने इलेक्टोरल कॉलेज के परिणाम को स्वीकार किया। इससे पहले अमरीकी लोकतंत्र के गढ़ कही जाने वाली कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हिंसक हमले के बाद कांग्रेस ने फिर से इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के मिलान का संवैधानिक काम शुरू कर दिया था। ताकि 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर जो बाइडेन और उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की जीत की पुष्टि की जा सके।

