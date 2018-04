वाशिंगटन। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी(टीपीपी) में दोबारा शामिल होने का इरादा नहीं है। ट्रंप ने कहा कि बेशक जापान और दक्षिण कोरिया चाहता है कि टीपीपी में वाशिंगटन को दोबारा शामिल हो लेकिन इसके बावजूद, वह इसमें शामिल नहीं होना चाहते। ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात के कुछ देर बाद ही ट्वीट कर यह बात कही।

जापान के पीएम से मिलने के बाद किया ये ट्वीट

उन्होंने ट्वीट में कहा कि 'जापान और दक्षिण कोरिया चाहते हैं कि हम टीपीपी में शामिल हों। इसमें कई तरह के आकस्मिक व्यय हैं और इसके काम नहीं करने की स्थिति में, इससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है।' उन्होंने आगे लिखा कि, 'द्विपक्षीय सौदे ज्यादा दक्षतापूर्ण, लाभप्रद और हमारे कामगारों के लिए बेहतर होते हैं।'

While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don’t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out if it doesn’t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S.