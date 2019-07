डोनाल्ड ट्रंप पर पूर्व महिला सहकर्मी के साथ KISS करने का आरोप, वीडियो आया सामने

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सामने आया है जिसको लेकर अमरीका में राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल, वीडियो में ट्रंप एक महिला को किस (KISS) करते हुए नजर आ रहे हैं।

हालांकि इस मामले को लेकर अब ट्रंप के वकीलों ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि जो वीडियो सामने आया है वह एक इनोसेंट बातचीत की है। जबकि महिला के अटॉर्नी का कहना है कि यह वीडियो जाहिर करता है कि महिला के आरोप सही हैं।

बता दें कि फरवरी में वाशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में अल्वा जॉनसन ने आरोप लगाया था कि 24 अगस्त 2016 को फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान ट्रंप ने उन्हें जबरन किस किया था और अपमानित करके छोड़ दिया था।

Video Evidence PROVED this was a lie⬇️



Again, President Trump is found to be a victim of baseless slander. pic.twitter.com/9uw16jNjaf