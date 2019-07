डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान- रॉबर्ट मुलर की दलीलें 'राष्ट्रीय शर्म' की बात

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने अटॉर्नी रॉबर्ट मुलर ( Robert Mueller ) को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने मुलर की सुनवाई को 'राष्ट्रीय शर्म' बताया है। इस दौरान ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर मुलर को कैप्टिल हिल की विशेष अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहने पर तंज कसा। आपको बता दें कि मुलर पर 2016 में अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव ( US Elections 2016 ) में रूसी हस्तक्षेप से संबंधित सुनवाई जारी है।

डेमोक्रेट्स का धन्यवाद: ट्रंप

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उनकी इस सुनवाई में बिल्कुल रूचि नहीं है और वो इस पर नजर नहीं डालेंगे। लेकिन हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी में दो सुनवाई के बाद उन्होंने इस पर अपने विचार साझा किए है। ट्रंप ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, 'सुबह की सुनवाई आयोजित करने के लिए मैं डेमोक्रेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं।' ट्रंप ने ट्वीट में आगे लिखा, 'अब 3 घंटे की सुनवाई के बाद, रॉबर्ट मुलर ने खुद को #ShiftySchiff साबित कर चुके हैं। ये हमारे देश के लिए शर्मिंदगी है।

I would like to thank the Democrats for holding this morning’s hearing. Now, after 3 hours, Robert Mueller has to subject himself to #ShiftySchiff - an Embarrassment to our Country!