अमरीका: फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन की मौत में नया मोड़, राष्ट्रपति ट्रंप ने खड़ा किया बिल क्लिंटन पर सवाल

वाशिंग्टन। यौन शोषण के अपराधी और अमरीकी फाइनेंसर जेफ्री एपस्टीन की जेल में रहस्यमयी मौत के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। यह मौत, हत्या है या सुसाइड इसको लेकर काफी बहस चल रही है। अमरीका के सबसे सुरक्षित जेलों में एक इस जेल में बंद एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति की मौत ने सवालिया निशान लगा दिया है।

ट्रंप ने शेयर किया ट्विटर पोस्ट

इस मामले की जांच तत्काल शुरू की जा चुकी है। लेकिन इसी बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मौत के लिए पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर निशाना साधा है। ट्रंप ने ट्विटर पर किए एक पोस्ट के जरिए क्लिंटन पर निशाना साधा है।

ट्रंप ने कॉमेडियन टेरेंस विलियम्स का एक पोस्ट रीट्वीट किया, जिसमें लिखा था कि एपस्टीन को बिल क्लिंटन के बारे में कई अहम जानकारियां थी पर अब वह इस दुनिया में नहीं रहा।

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX