फोर्ड मस्टैंग के संस्थापक ली इकोका का 94 वर्ष की आयु में निधन

न्यूयार्क। फोर्ड मस्टैंग ( Ford Mustang ) जैसी कार के पिता कहे जाने वाले ली इकोका ( Lee Iacocca ) का 94 साल की आयु में निधन हो गया है। कार उद्योग के दिग्गज इकोका ने प्रतिष्ठित फोर्ड मस्टैंग जैसा ब्रांड खड़ा किया और क्रिसलर जैसी कंपनी को दिवालिया होने से बचाया था । पार्किंसंस रोग से ग्रसित इकोका की लॉस एंजिल्स में उनके घर पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार के प्रवक्ता ने अमरीकी मीडिया से खबर की पुष्टि की।

क्रिसलर के विज्ञापन से हुए थे मशहूर

इकोका को अमरीका में क्रिसलर विज्ञापनों के लिए याद किया जाता है। इन विज्ञापनों में वह दर्शकों की ओर इशारा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि 'यदि आप एक बेहतर कार तलाश रहे हैं, तो इसे खरीदें!' एक बयान में कंपनी ने कहा कि यह उसकी मौत की खबर से वह दुखी है।

बता दें कि इस फर्म को अब फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल के रूप में जाना जाता है। क्रिसलर को संकट से उबारने और इसे एक प्रतिस्पर्धी शक्ति बनाने में एक उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। एफसीए ने अपने बयान में कहा कि वह हमारी कंपनी और ऑटो उद्योग के महान नेताओं में से एक थे।

