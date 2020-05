America: प्रदर्शनकारी महिला ने पुलिस के सामने घुटने के बल खड़ी होकर जताया विरोध, तस्वीर वायरल

वाशिंगटन। अमरीका ( America ) में एक अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड ( George Floyd ) की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद लगातार विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया ( Social Media ) में वायरल हो गया है।

दरअसल, विरोध कर रहे प्रदर्शकारियों और पुलिस के बीच एक प्रदर्शनकारी महिला घुटने के बल खड़ी हो गईं और पुलिस के सामने अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारी महिला के इस साहसिक और दिल हिला देने वाली इस तस्वीर को फोटोग्राफर दाई सुगानो ( photograph Dai Sugano ) ने अपने कैमरे में कैद की। यह तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया और इस महिला के साहस की प्रशंसा की गई।

अश्वेत George Floyd की मौत के बाद Los Angeles में बवाल, देखें भड़की हिंसा की तस्वीरें

बता दें कि 46 वर्षीय अफ्रीकी अमरीकी अश्वेत नागरिक जॉर्ड फ्लॉयड की मौत के विरोध में अमरीका के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसको नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इससे पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें यह दिख रहा है कि पुलिस ने फ्लॉयड की गर्दन को पैरों से दबा रखा है और वह सांस लेने के लिए छटपटा रहा है। अब फ्लॉयड की मौत के विरोध में अमरीका के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। इसी प्रदर्शन की एक तस्वीर सुगानो ने साझा करते हुए ट्वीट किया, '#Minnpsolis में #जॉर्जफ्लॉयड की मौत के बाद शुक्रवार को एक #SanJose विरोध के दौरान एक प्रदर्शनकारी महिला ने घुटने टेक दिए'।

बता दें कि फ्लॉयड की मौत के बाद पुलिस अधिकारी डेरेक चौविन जिसने पिन किया था, उसपर थर्ड-डिग्री हत्या का आरोप लगाया गया है और चार पुलिसकर्मियों को निकाल दिया गया है।

सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के आगे घुटने के बल खड़ी होने वाली प्रदर्शनकारी महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यूजर्स इस महिला की काफी सराहना कर रहे हैं।

एक यूजर्स ने लिखा 'ऐसी शक्तिशाली और अद्भूत छवि'। वहीं एक अन्य ने लिखा 'यह अद्भुत तस्वीर उस समय के बारे में बहुत कुछ बताती है जिसमें हम रहते हैं।

Incredible image, Dai. Stay safe out there. You’re doing essential work. ❤️ — Rachel Wettergreen Wilner (@RachelWilner) May 30, 2020