कोरोना वायरस: क्या एक साथ दो मास्क पहनने से वाक़ई में कम हो जाता है संक्रमण का ख़तरा ?

नई दिल्ली। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। लेकिन इसके बाद भी इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा कम नहीं हो र‍हा है। इस महामारी से सबसे गंभीर रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमरीका जूझ रहा है। यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2.54 करोड़ हो गया है जबकि अब तक 417,538 लोगों की मौत महामारी से हुई है। खबरों के मुताबिक न्‍यूयॉर्क में कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक मौतें हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक न्‍यूयॉर्क में 42,134 लोगों की मौत हुई है।

'डबल मास्किंग' है जरूरी

कोरोना की संक्रामकता को देख अब अमरीका के स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक साथ दो फेस मास्क उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 'डबल मास्किंग' की मदद से इस घातक बीमारी से बचा जा सकता है।संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. एंथोनी फौसी के अनुसार, कोरोना वायरस सामन्यता: नाक और मुंह के रास्ते ही शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे में अगर एक साथ दो मास्क का उपयोग करते हैं और सही से नाक-मुंह के ढ़कते हैं तो इस वायरस के संक्रमण से बचा सकता है।

