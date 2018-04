नई दिल्ली : इंसान के जीवन में कभी ऐसा पड़ाव भी आता है जब वह किसी कार्य को ना करना का पछतावा जरूर करता है। अब ऐसा ही अफसोस कर रहे हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों मे शुमार माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स। बिल गेट्स हाल ही में शिक्षा का 'काबा' कहने जाने वाले विश्वविद्यालय हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहुंचे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बिल गेट्स ने छात्रों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन से जुड़े कई अहम बातें बताई

' पार्टी और फुटबॉल नहीं खेलने का है अफसोस '

एक छात्र ने उनसे सवाल किया कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस क्या है? इस सवाल के जवाब में बिल गेट्स ने कहा कि पढ़ाई छोड़ने से ज्यादा उन्हें अफसोस इस बात का है कि वह अपने जीवन में पार्टी नहीं कर सके और न ही उन्होंने फुटबॉल खेली। वह अब इन सब बातों को बहुत मिस करते हैं। एक और प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि वह स्टूडेंट लाइफ में सोशल नहीं हो पाए। उन्हें इस बात का पछतावा रहेगा। 62 साल के बिल गेट्स ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर अक्सर उन पर दबाव डालते थे कि बिरादरी के लोगों के साथ पार्टी में जाना चाहिए। बाल्मर ज्यादा सामाजिक थे, फॉक्स क्लब के सदस्य, फुटबॉल टीम प्रबंधक होने के साथ कैंपस के दो प्रकाशन में लेखक भी थे। गेट्स ने बताया कि वह सोशल होने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान देते थे और ज्यादा कक्षा में उपस्थित होते ।

“The work here is taking robotics in many dimensions and in different realms,” @BillGates said during a Q&A session with Harvard students at the Science Center. https://t.co/IQ1LLqNBKH — Harvard University (@Harvard) April 27, 2018

I always enjoy being back at my alma mater… https://t.co/teoDhdN1kJ — Bill Gates (@BillGates) April 26, 2018

क्या पढ़ते बिल गेट्स ?

एक छात्र ने उनसे पूछा कि अगर आज वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होते तो किस विषय का अध्ययन करते। उन्होंने बताया कि आज वह सोफ्टवेयर का अध्ययन करते जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि आजकल कंप्यूटर से हर काम किया जा रहा है लेकिन अभी भी कई ऐसी चीज हैं जिन्हें कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। आने वाला दौर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा।

We loved having @BillGates back on campus today! He toured through several robotics labs to see the latest faculty and student research, then participated in a student Q&A hosted by Provost Alan Garber and @hseas Dean Frank Doyle. pic.twitter.com/gpgyodUIaE — Harvard University (@Harvard) April 27, 2018