संयुक्त राष्ट्रः संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईकोसोक) निकायों में भारत ने छह चुनाव जीते हैं, जिनमें पांच में देश ने सर्वसम्मति से जीत हासिल की है। भारत ने सोमवार को हुए चुनाव में चार संयुक्त निकायों के कार्यकारी बोर्ड में स्थान हासिल किया, जिसमें उसे तीन स्थान विभिन्न आयोगों और एक समिति में हासिल हुआ है। भारत को गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) समिति के लिए एशिया-प्रशांत समूह में चुनाव का सामना करना पड़ा, जहां उसे सर्वाधिक 46 मत प्राप्त हुए। इसके बाद पाकिस्तान को 43, जबकि चीन को 39 मत प्राप्त हुए।

संयुक्त राष्ट्र ने दी भारत को बधाई

एशिया-प्रशांत मतदान के बाद, भारत को पूरे ईकोसोक में सभी छह चुानव जीतने पर बधाई दी गई। ईकोसोक में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं। एनजीओ समिति को काफी प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि वह ईकोसोक में परामर्श दर्जे के लिए आवेदन करने वाले एनजीओ की बारीकी से जांच करता है, जिसके बाद समिति या तो उसकी सिफारिश करती है, या उसे प्रतिबंधित करती है। भारत जनवरी 2019 से शुरू होने वाली समिति में चार साल के कार्यकाल के दौरान अपनी सेवाएं देगा।

Thanks to the support of our many friends, India tops another election @UN 🙏🏽



Results of voting for 4 winning candidates from Asia-Pacific for Committee on Non-Governmental Organisations



India 46 votes

Pakistan 43 votes

Bahrain 40 votes

China 39 votes pic.twitter.com/qdHkc29iOc