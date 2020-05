भारतीय मूल के अमरीकी डॉक्टर पिता-बेटी की कोरोना से मौत, न्यूजर्सी के गवर्नर ने जताया दुख

न्यूयॉर्क। अमरीका में लगातार कोरोना ( Coronavirus In America ) के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 75 हजार से अधिक की मौत हो चुकी है। इस वायरस की चपेट में आम लोगों से लेकर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्साकर्मी और डॉक्टर भी आ गए हैं, जिनमें से दुनियाभर में कई की मौत भी हो चुकी है।

अब इसी कड़ी में अमरीका के न्यजर्सी ( New Jeresy ) में काम करने वाले भारतीय मूल के अमरीकी डॉक्टर पिता और उनकी बेटी की कोरोना से मौत हो गई है। शुक्रवार को दोनों कोरोना के खिलाफ लडा़ई लड़ते हुए खुद इस जंग को हार गए। इस मौके पर राज्य के गवर्नर फिल मर्फी ने दुख व्यक्त किया और दोनों की मौत को एक बड़ी क्षति बताया।

Dr. Satyender Dev Khanna and Dr. Priya Khanna were father and daughter. They both dedicated their lives to helping others. This is a family dedicated to health and medicine. Our words cannot amply express our condolences. pic.twitter.com/aLGCZETrWT