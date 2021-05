भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस में मिली अहम जिम्मेदारी, राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त

नई दिल्ली। भारतीय पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। एक बार फिर भारतीय महिला ने अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन किया है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बिडेन ( US President Joe Biden ) ने अपने प्रशासन में कई बड़े पदों पर भारतीय लोगों को प्राथमिता दी है, इसमें सबसे अहम नाम उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस का है।

इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अब राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन ( Neera Tanden ) को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी। बिडेन ने नीरा टंडन को व्हाइट हाउस ( White House ) में बतौर वरिष्ठ सलाहकार नामित किया है।

President Joe Biden's lone cabinet choice Neera Tanden, who was rebuffed by Congress, has been named as a White House senior adviser. She was Biden's pick to lead the Office of Management and Budget but withdrew her nomination in March: US Media pic.twitter.com/atB42Dcz1V