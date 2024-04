भारतवंशी पवन दावुलुरी का कमाल, बने Microsoft Windows और Surface के नए चीफ

Another Indian Origin Man Becomes Chief Of US Based Company: अमेरिका बेस्ड टेक कंपनियों में भारतवंशियों के चीफ पोज़ीशन हासिल करने का सिलसिला बरकरार है। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। कौन है वह शख्स? आइए जानते हैं।

Pavan Davuluri

दुनियाभर की ज़्यादातर प्रमुख टेक कंपनियाँ अमेरिका (United States Of America) बेस्ड ही हैं। इनमें से कई कंपनियाँ ग्लोबल हो चुकी हैं और अलग-अलग देशों में इनके कार्यालय भी हैं, पर इनका मुख्यालय अमेरिका में ही है। अमेरिका बेस्ड टेक कंपनियों में अक्सर ही भारतवंशियों (Indian Origin People) को अच्छी पोज़ीशन मिलती हैं। कई टेक कंपनियों में तो भारतवंशियों को चीफ भी बनाया गया है। इसी लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है। भारतीय मूल के एक और शख्स को अब अमेरिका बेस्ड टेक कंपनी का नया चीफ बनाया गया है। पढ़कर मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि किसे मिली यह ज़िम्मेदारी? जवाब है पवन दावुलुरी (Pavan Davuluri)।



बने Microsoft Windows और Surface के चीफ



पवन को हाल ही में एक बड़ी ज़िम्मेदारी और पद मिला है। पवन को माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) कंपनी के विंडोज़ (Windows) और सरफेस (Surface) का नया चीफ बनाया गया है। विंडोज़ और सरफेस अलग-अलग हैं। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेज़ में मिलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और सरफेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के टचस्क्रीन बेस्ड पर्सनल कम्प्यूटर्स हैं। अब दोनों की ज़िम्मेदारी पवन को सौंप दी गई है।



23 साल से कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में काम



पवन 23 साल से माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे है। पवन ने माइक्रोसॉफ्ट में रिलायबिलिटी कंपोनेंट मैनेजर के तौर पर शुरुआत की थी।



IIT Madras से कर चुके है पढ़ाई



भारतवंशी पवन दावुलुरी आईआईटी मद्रास (IIT Madras) से पढ़ाई कर चुके है। इसके बाद पवन ने अमेरिका में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की।



