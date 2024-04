Indian Student death in USA: अमेरिका में एक महीने से लापता भारतीय छात्र मोहम्मद अब्दुल का मिला शव, 4 महीने में 12 की मौत

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Apr 09, 2024 11:20:46 am

Indian Student death in USA: हैदराबाद का रहने वाला छात्र एक महीने से अमेरिका में लापता था। बीती 7 मार्च को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्लीवलैंड मे लिखाई गई थी। अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने भी कहा था कि लापता छात्र की तलाश की जा रही है उसे जल्द ढूंढ लिया जाएगा।

Indian student Mohammad Abdul, Died in America

Indian Student death in USA: अमेरिका में रह रहे भारत के हैदराबाद के छात्र का शव अमेरिका के ओहियो प्रांत के क्लीवलैंड में मिला है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित भारतीय दूतावास ने छात्र मोहम्मद अब्दुल (Mohammad Abdul Arfath) की मौत पर शोक जताया है और परिवार को ढांढस बंधाया है। छात्र मोहम्मद अब्दुल बीते एक महीने से अमेरिका में लापता था। वाणिज्य दूतावास ने कहा (Consulate General of India, New York) कि वो मोहम्मद अब्दुल अरफात की मौत के बारे में जानकर दुखी हैं और उनकी मौत की गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं।