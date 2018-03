वाशिंगटन: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ट्वीट कर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत जॉन बोल्टन को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के पद पर नियुक्त होने की जानकारी दी। बोल्टन जनरल एच.आर.मैक्मास्टर का स्थान लेंगे।

9 अप्रैल को पदभार ग्रहण करेंगे बोल्टन

ट्रंप ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वह नौ अप्रैल से इस पद को संभालेंगे। ट्रंप ने कहा, कि यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 9 अप्रैल से बोल्टन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि "मैं जनरल एच.आर.मैक्मास्टर की सेवा का आभारी हूं, जिन्होंने इस पद पर रहते हुए बेहतरीन काम किया है और वह हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे।"संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने भी ट्वीट कर मैक्मास्टर के निस्वार्थ साहस और नेतृत्व की सराहना की।

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

टिलरसन बर्खास्त

उल्लेखनीय है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन को पद से हटाने और उनके स्थान पर सीआईए के निदेशक माईक पोम्पिओ को नया विदेश मंत्री नियुक्त करने की घोषणा की थी। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, "सीआईए के निदेशक माइक पोम्पिओ हमारे नए विदेश मंत्री होंगे। वह शानदार काम करेंगे! रैक्स टिलरसन को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति के अनुसार, "गीना हसपाल सीआईए की नई निदेशक होंगी और इस पद पर चयनित होने वाली वह पहली महिला हैं। सभी को शुभकामनाएं।

कई राष्ट्रपति के साथ कर चुके हैं काम

69 साल के बोल्टन संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं। वो ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ सेना के इस्तेमाल की वकालत करने के लिए भी जाने जाते हैं। वो रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाने का समर्थन करते रहे हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति रोनल्ड रेगन, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ भी अपनी सेवा दे चुके हैं।

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!