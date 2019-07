अमरीका: भारतीय मूल की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने लिया प्राइड परेड में हिस्सा, शेयर किया डांस वीडियो

वाशिंगटन। भारतीय मूल की कैलिफोर्निया की सेनेटर और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ( Kamala Harris ) ने 2019 सैन फ्रांसिस्को प्राइड परेड ( San Francisco pride parade ) में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रेनबो जैकेट पहना हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हैरिस की डेनिम आस्तीन वाली रेनबो जैकेट की कई लोगों ने सराहना की। हैरिस ने रविवार को इस कार्यक्रम में समर्थकों के समूह के साथ हिस्सा लिया।

कार में सवार होकर की रैली

हैरिस अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस रैली के दौरान हैरिस एक कार में सवार थीं, जिसे समलैंगिक जोड़े क्रिस पेरी और सैंडी स्टीयर चला रहे थे। इस जोड़े की शादी हैरिस की मदद से ही कराई गई थी। उस वक्त वह कैलिफोर्निया की अटार्नी जनरल थीं।

Such an honor to be back home in San Francisco to celebrate #Pride. Remember, we will leave no one to fight alone. pic.twitter.com/vXyEXmMC2E