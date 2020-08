Kenosha Shooting: अश्वेत को गोली मारे जाने पर America में भड़का हिंसक प्रदर्शन, जानिए पूरा मामला

वाशिंगटन। अमरीका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं उससे पहले एक बार फिर से पूरे अमरीका में व्यापक हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। अफ्रीकी-अमरीकी अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अमरीका के विस्कॉन्सिन शहर में पुलिस द्वारा एक अश्वेत नागरिक के गोली मारे जाने से हिंसा भड़क गई है।

प्रदर्शनकारी इस घटना के खिलाफ भड़क गए हैं और सार्वजनिक रूप से आगजनी और दंगों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। गुस्साए लोग अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। गाड़ियों को तोड़ा गया है और कगई जगहों पर आगजनी की गई है।

शहर में बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। हालांकि स्थिति पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। बीते दो दिनों में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि नेशनल गार्ड को बुलाना पड़ा है।

This is 29-year-old Jacob Blake who was shot by Kenosha police. His fiancé shared this picture with us. pic.twitter.com/6Si9lkCPFu