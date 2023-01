Brazil: लूला डा सिल्वा तीसरी बार बने ब्राजील के राष्ट्रपति, पद की शपथ ली

Submitted by:

लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया।

Lula da Silva takes office for a third term as Brazil’s President