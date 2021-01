वांशिगठन डीसी के मेयर ने घोषित की 15 दिन की पब्लिक इमरजेंसी

वांशिगठन। वांशिगठन डीसी स्थित संसद के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खूनी संघर्ष के बाद मेयर मुरील बाउजर ने 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। ट्रंप के ट्वीट के भड़के समर्थकों ने संसद और कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हिंसात्मक प्रदर्शन किया। जिसकी वजह से एक महिला की जान चली गई। जानकारी के अनुसार संसद के पास एक बम भी बरामद हुआ है। अभी भी हालात ठीक नहीं है। वैसे ट्रंप और इलेक्टिड प्रेसीडेंट जो बाइडेन ने अपील की है कि आम जनता इस तरह का खूनी प्रदर्शन ना करें।

I have issued order extending the public emergency declared earlier today for a total of 15 days: Mayor of #WashingtonDC, Muriel Bowser pic.twitter.com/cozs5wSGz4