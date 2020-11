मिशेल फ्लॉरनॉय बिडेन सरकार में बन सकती हैं अमरीका की पहली महिला रक्षा मंत्री, रेस में सबसे आगे

वाशिंगटन। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव ( US President Election Result 2020 ) संपन्न होने के साथ ही अब पूरे नतीजे आ चुके हैं और जो बिडेन ( Joe Biden ) की अगुवाई में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। अमरीकी इतिहास में पहली बार कोई महिला उप-राष्ट्रपति ( First Female Vice-President Of America ) बनी हैं।

वहीं अब सियासी उठापटक के बीच अमरीका को पहली महिला रक्षा मंत्री मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है। दरअसल, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन अपनी सरकार में मिशेल फ्लॉरनॉय को एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। माना जा रहा है कि मिशेल फ्लॉरनॉय को रक्षा मंत्री का पदभार ( Michelle Flournoy May Become First Defence Minister ) दिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ऐसा पहली बार होगा जब अमरीका को पहली महिला उप राष्ट्रपति मिलने के बाद कोई महिला रक्षा मंत्री बनेगी।

आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने अपने कार्यकाल में अब तक पांच लोगों को रक्षा मंत्री बना चुके हैं, लेकिन किसी भी महिला को यह जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। अभी हाल ही में ट्रंप ने मार्क एस्पर को पद से हटाते हुए राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र के निदेशक क्रिस्टोफर मिलर को अंतरिम रक्षा मंत्री बनाया है।

पेंटागन में पहले भी सेवाएं दे चुकी हैं फ्लॉरनॉय

मिशेल फ्लॉरनॉय पेंटागन (रक्षा मंत्रालय) में पहले भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। 59 वर्षीय फ्लॉरनॉय पहली बार 1990 में पेंटागन से जुड़ी थीं और 2009 से 2012 तक डिफेंस फॉर पॉलिसी की अंडरसेक्रेट्री भी रह चुकी हैं।

यदि 2016 में हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति बन जाती तों फ्लॉरनॉय को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभवतः उसी समय मिल गई होती। रक्षा मंत्री के दौड़ में कई अन्य लोग शामिल हैं। पूर्व होमलैंड सुरक्षा विभाग के प्रमुख जेह जॉनसन को प्रबल दावेदार माना जा रहा था। पिछले एक साल में फ्लॉरनॉय अमरीकी विदेश नीति और रक्षा नीति पर मुखर रही हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की पक्षधर हैं।