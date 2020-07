America: मॉडल और अभिनेत्री किम कार्दशियन के पति कान्ये वेस्ट लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव, एलन मस्क ने किया समर्थन

लॉस एंजिलिस। अमरीका में कोरोना महामारी ( Coronavirus In America ) के बीच नंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव ( US Presidential Election 2020 ) के लिए तैयारियां और प्रचार जोर-शोर से शुरू हो गया है। इस बीच अमरीका के मशहूर रैपर कान्ये वेस्ट ( American Rapper Kanye West ) ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।

कान्ये वेस्ट के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अमरीका के प्रसिद्ध उद्योगपति एलन मस्क ( Elon Musk Support Kanye West ) ने समर्थन किया है। रैपर कान्ये वेस्ट अमरीका की मशहूर मॉडल और हॉलीवुड अभिनेत्री किम कार्दशियन ( Model and actress Kim Kardashian ) के पति हैं। वेस्ट ने ट्विटर पर लिखा 'हमें भगवान पर भरोसा रखते हुए अमरीका के वादे को समझना होगा। अपने सपनों को एकरूपता देनी होगी और अपने भविष्य का निर्माण करना होगा। मैं अमरीकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहा हूं।

America Presidential Election: ओबामा ने बाइडेन के चुनाव अभियान के लिए जुटाए रिकॉर्ड 110 लाख डॉलर

वेस्ट के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए इलेक्ट्रिक-कार निर्माता टेस्ला ( ( Electric-car manufacturer Tesla ) ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने लिखा 'आपको मेरा पूरा समर्थन है'। बता दें कि यदि कान्ये वेस्ट राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं तो उनका मुकाबला वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार जो बिडेन ( Joe Biden ) से होगा।

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION