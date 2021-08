अमरीका में Pfizer-BioNTech की कोविड-19 वैक्सीन को मिला फुल अप्रूवल

नई दिल्ली। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी दुनिया में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अब इस अभियान में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल, फाइजर-बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को अब फुल अप्रुवल मिल गया है। सोमवार को अमरीका के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट (FDA Department) ने फाइजर-बायोएनटेक की वैक्सीन (Pfizer-BioNTech Covid-19 Vaccine) को फुल अप्रूवल दे दिया है।

इसका मतलब अब दुनिया में फाइजर-बायोएनटेक की वैक्सीन कोरोना के खिलाफ पूर्ण वैक्सीन हो गई है। अभी तक दुनियाभर में जितने भी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उन सभी को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। फाइज़र की वैक्सीन को अमरीका में 16 से अधिक उम्र के सभी लोगों को दी जा रही है।

ब्रिटेन की मेडिसिन रेगुलेटरी बॉडी ने इससे पहले बीते जून महीने में फाइज़र-बायोएनटेक की वैक्सीन को 12-15 साल उम्र के बच्चों में इस्तेमाल की छूट दी थी। अथॉरिटी ने कहा था कि यह वैक्सीन इस आयु समूह के लिए पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावकारी है।

