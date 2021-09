ग्लोबल सिटीजन सम्मेलन में बोले मोदी, भारत ने कोरोना महामारी का डट कर सामना किया

वाशिंगटन। पीएम मोदी (PMModi) ने शनिवार को अमरीका में 'ग्लोबल सिटीजन लाइव’ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत को विवधता वाल देश बताते हुए कहा कि यहां पर संगीत का महत्व हैं। हमारे संगीत ने दुनिया को एकता में पिरोया है।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया वह भारत में आएं और इस विविधता और संगीत का आनंद लें। आपको को बता दें कि ग्लोबल सिटीजन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है।

कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियोंं की सराहना की। पीएम ने कहा कि यहां के लोगों ने इस महामारी का डट कर मुकाबला किया है। उन्होंने वैज्ञानिकों की भी तारीफ की। पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का निर्माण कर उन्होंने देशवासियों को सुरक्षित करने का काम किया है।

India is the only G20 nation that's on track with its Paris commitments. India also proud to have brought the world together under banner of Int'l Solar Alliance&coalition for disaster resilience infrastructure. We believe in development of India, for development of humankind: PM pic.twitter.com/uIwC1Syt9T