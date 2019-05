राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को दी जीत की बधाई, साथ काम करने को लेकर जताई तत्परता

वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए पीएम बनना तय गया है। भाजपा ( BJP ) की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( NDA ) को भारी बहुमत मिलने के बाद दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी को बधाई दी। इसी कड़ी में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) ने पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) और उनकी पार्टी भाजपा को उनके BIG चुनावी जीत पर बधाई! पीएम मोदी की वापसी के साथ अमरीका-भारत की साझेदारी के लिए बहुत चीजें हैं। मैं एक साथ हमारे महत्वपूर्ण काम को जारी रखने के लिए तत्पर हूं!’

US President Donald Trump: Congratulations to Prime Minister Narendra Modi & his BJP party on their BIG election victory! Great things are in store for US-India partnership with the return of PM Modi at the helm. I look forward to continuing our important work together!(File pic) pic.twitter.com/hACwor8bSK