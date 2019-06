क्यूबा और अमरीका के बीच दोबारा पनपा तनाव, निकोलस मादुरो को समर्थन देने से ट्रंप नाराज

वाशिंगटन। वेनेजुएला ( Venezuela ) के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ( Nicolas Maduro ) को समर्थन देने के आरोप में अमरीका ने क्यूबा को सबक सिखाने के लिए नए प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को क्यूबा जाने वाले अमरीकी यात्रियों पर पाबंदी लगाई है। नए नियमों के तहत अब अमरीकी पहले की तरह क्यूबा द्वीप की यात्रा नहीं कर सकेंगे। ट्रेजरी विभाग ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका की ओर से निर्देश दिए गए है कि क्यूबा के लिए होने वाली शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्राओं की अनुमति अब नहीं होगी। इसके अलावा क्यूबा में क्रूज, निजी नौकाओं या मछली पकड़ने के जहाजों को रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल विशेष परिस्थितियों में ही इसकी छूट होगी। यह नियम बुधवार से लागू कर दिए गए हैं।

करीब एक लाख से भी अधिक अमरीकियों ने यात्रा की

पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्यूबा द्वीप पर अमरीकी लोगों की यात्राओं को बढ़ावा दिया था। जलमार्ग के सहारे हर साल अमरीका से लाखों लोग क्यूबा में जाया करते हैं। इसी साल जनवरी से अप्रैल तक के आंकड़ों में पाया गया कि करीब एक लाख से भी अधिक अमरीकियों ने जलमार्ग के सहारे क्यूबा की यात्रा की। वहीं विमान से जाने वाले यात्रियों की संख्या इससे कम है। अमरीका का आरोप है कि क्यूबा ने पश्चिमी गोलार्ध में अस्थिर भूमिका निभाना जारी रखा है। ट्रेजरी सचिव स्टीवन मन्नुचिन ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि वेनेजुएला और निकारागुआ जैसी जगहों पर अमरीका के खिलाफ गतिविधियां चलाई जा रहीं हैं। अस्थिरता को बनाए रखने, कानून के शासन को कम करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दबाने की प्रक्रिया क्यूबा में बदस्तूर चल रहा है।गौरतलब है कि वेनेजुएला आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की मदद के लिए क्यूबा अपने यहां से सहायता भेज रहा है। यह अमरीका को पसंद नहीं है। अमरीका चाहता है कि मादुरो को हटाकर नई सरकार बनाई जाए। इसलिए वह विपक्ष को खुले तौर पर समर्थन दे रहा है।

