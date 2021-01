एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने रचा इतिहास, 143 सैटेलाइट लांच कर तोड़ा भारत का रिकॉर्ड

सैन फ्रांसिस्को। एलन मस्क द्वारा संचालित स्पेसएक्स ने इतिहास रचते हुए एक साथ 143 छोटे सैटेलाइट लांच कर भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार यह स्पेस पर एक सिंगल रॉकेट के लिए एक नया रिकॉर्ड है। फ्लोरिडा में स्थित केप कैनेवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से रविवार को ट्रांसपोर्टर-1 मिशन के नाम से दो स्तरीय फाल्कन रॉकेट को उड़ाया गया। इससे पहले भारत ने 2017 में 104 सैटेलाइट लांच यह रिकॉर्ड कायम किया था।

Launching many small satellites for a wide range of customers tomorrow. Excited about offering low-cost access to orbit for small companies! https://t.co/NrXmBML747

स्पेसएक्स ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि फॉल्कन 9 ने ऑर्बिट में 143 स्पेसक्रॉफ्ट को लॉन्च किया है। किसी सिंगल मिशन में लॉन्च किया गया यह सबसे बड़ा प्रक्षेपण है, जो कि स्पेसएक्स के पहले स्मॉटसैट राइडशेयर प्रोग्राम मिशन को समर्पित रहा।

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG