Tiktok Ban in US: अमेरिका में किसी भी सरकारी गैजेट पर नहीं हो सकेगा टिकटॉक का इस्तेमाल, सरकार को चीन पर जासूसी का शक

नई दिल्लीPublished: Dec 28, 2022 09:55:55 am

चीन का शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक काफी समय से अमेरिकी सरकार द्वारा जासूसी के आरोपों का निशाना रहा है। टिकटॉक ऐप भारत में पहले से ही बैन है। अब में भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने फैसला सुनाया है कि सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं होगी।

US House bans TikTok on all government-issued devices