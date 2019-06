ट्रंप ने मेक्सिको पर अतिरिक्त कर का फैसला टाला, कहा- अप्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि मैक्सिको पर अतिरिक्त कर लगाने की योजना को अमरीका ने टाल दिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को लागू होने वाले टैरिफ से बचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बदले में मेक्सिको ने अमरीका से वादा किया है कि वह दक्षिणी सीमा से होने वाली अप्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए मजबूत उपाय निकालेगा।



मेक्सिको ने किया वादा, सभी प्रवासियों को सुविधाएं दी जाएंगी

दोनों देशों द्वारा जारी एक संयुक्त घोषणा में, मेक्सिको ने सहमति व्यक्त की है कि अनियमित प्रवास पर अंकुश लगाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए सीमा पर प्राथमिकता के साथ राष्ट्रीय रक्षक दल की तैनाती शामिल है। अमरीका में शरण लेने के लिए दक्षिणी सीमा को पार करने वाले प्रवासियों को वापस मेक्सिको भेजा जाएगा। ऐसे लोगों को नौकरी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाएगी।



The Associated Press: US President Donald Trump suspends plan to impose tariffs on Mexico , says Mexico 'has agreed to take strong measures' on migrants. (file pic) pic.twitter.com/VpUs6SuTsz