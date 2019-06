ट्रंप ने चांद को बताया मंगल का हिस्सा, नासा की आलोचना कर सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

वाशिंगटन। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आपत्तिजनक बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। ताजा बयान में उन्होंने चंद्रमा को मंगल का हिस्सा बता दिया। उन्होंने कहा कि नासा अपना अधिक समय चंद्रमा को न देकर मंगल पर लगाना चाहिए। उसके शोधकार्य सिर्फ इस ग्रह के लिए होने चाहिए। ट्रंप ने कहा का सरकार शोधकार्य के लिए जो पैसा दे रही है। उसे चंद्रमा के बजाय मंगल के लिए खर्च करना चाहिए।

मंगल पारंपरिक रूप से चंद्रामा हिस्सा नहीं

ट्रंप ने कहा कि हमने 50 साल पहले चंद्रमा पर ध्यान केंद्रित किया था। अब बारी मंगल ग्रह की है। नासा को रक्षा और विज्ञान सहित बहुत बड़ी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें को बड़े लक्ष्य को हासिल करने चाहिए। ट्रंप की इस घोषणा ने कई अंतरिक्ष प्रेमियों को चौंका दिया, क्योंकि चंद्रमा को पारंपरिक रूप से मंगल का हिस्सा नहीं माना गया है।

For all of the money we are spending, nasa should NOT be talking about going to the moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!