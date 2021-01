US Capitol Violence : 4 लोगों की मौत, 52 ट्रंप समर्थक गिरफ्तार

वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी में ट्रंप समर्थकों की ओर से की गई हिंसा और समर्थकों की मौत के बाद पुलिस की ओर से बयान जारी हो गया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में चार लोगों की मौत हो गई। इसका कारण बताते हुए पुलिस ने कहा कि ट्रम्प समर्थकों ने वाशिंगटन डीसी में यूएस कैपिटल पर कब्जा कर लिया था।

#WashingtonDC Police say 52 have been arrested, following the violence at the US Capitol, reports Reuters https://t.co/SEc7C3DZnZ