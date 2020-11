US Elections 2020: New Hampshire में डाला गया पहला वोट

नई दिल्ली। अमरीका में नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। पहला वोट न्यू हैंप्शायर में डाला गया है। इस चुनाव को लेकर पूरी दुनिया में काफी उत्सुकता है। खुद यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के कई समर्थक हैं। मुकाबले में जो बाइडन ने भी पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। मौजूदा समय में जो बाइडन ट्रंप से आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उप राष्ट्रपति के लिए मतदान होने वाले हैं। इस बार भारतीय मूल की कमला हैरिस की मैदान में है। उनके लिए भी भारत के पैतृक गांव में पूजा अर्चना की जा रही है।

US Elections 2020: Voting begins, first ballots cast in New Hampshire



Read @ANI Story | https://t.co/5sSM11wrsY pic.twitter.com/YtGeSe50Mu