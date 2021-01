अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव: ट्रंप समर्थकों का संसद के बाहर हंगामा, एक की मौत, 13 गिरफ्तार

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों के बाद सियासी खींचतान ज्यादा ही बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो हार नहीं मानेंगे, साथ उन्होंने चुनाव में धांधली होने का आरोप लगाया। जिसके बाद ट्रंप समर्थक भड़क गए। अमरीकी संसद के बाहर जमकर हंगामा और हिंसा देखने को मिली। जिसमें एक की मौत हो गई। अमरीकी पुलिस की ओर से 13 ट्रंप समर्थकों को गिरफ्तार कर दिया है। वहीं वाशिंगटन डीसी में कफ्र्यू लगा दिया गया है।

राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित जो बाइडन ने कहा है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील करते हैं कि अपनी शपथ को पूरा करें और संविधान की रक्षा करते हुए इस हंगामें को शांत कराने का प्रयास करें। उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हंगामे को राजद्रोह करार दिया है।

At this hour, our democracy is under unprecedented assault. Unlike anything we've seen in modern times. An assault on citadel of liberty, the Capitol itself. An assault on people's representatives and the Capitol Hill police, sworn to protect them: US President-Elect Joe Biden https://t.co/NSMz9yaHlS

हंगामें में 13 ट्रंप समर्थक गिरफ्तार

वाशिंगटन में पुलिस ने चुनाव प्रदर्शन में 13 लोगों को गिरफ्तार कर पांच हथियार जब्त किए है। वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के प्रमुख रॉबर्ट कॉन्टे ने बताया कि हमें पांच हथियार बरामद हुए है और करीब 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कॉन्टे ने कहा कि सभी गिरफ्तार किए गए लोग वाशिंगटन के निकटतम उपनगरों और प्रांतों से यहां पहुंचे थे। इससे पहले अमरीकी संसद की बुलाई गई बैठक से पहले ट्रंप समर्थकों की भीड़ व्हाइट हाउस और अमरीकी कैपिटल भवन के बाहर एकत्र हो गई। जिसके बाद ट्रंप समर्थकों खूब हंगामा किया। हिंसा में एक नागरिक को गोली लगने की सूचना है। खबर है। जो महिला बताई जा रही है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। हिंसा में कई अधिकारी घायल हुए हैं।

We had an election that was stolen from us. That was a landslide election & everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We've to have law & order. We don't want anybody hurt: President Donald Trump to supporters at US Capitol https://t.co/NSMz9yaHlS pic.twitter.com/I39jR92pRG