समुद्र में टकराने से बाल-बाल बचे अमरीकी और रूसी युद्धपोत, एक दूसरे पर लगाया नियम तोड़ने का आरोप

वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमरीका ने शुक्रवार को पूर्वी चीन सागर में एक रूसी युद्धपोत द्वारा असुरक्षित और अव्यवसायिक नौसेना युद्धाभ्यास की आलोचना की है। अमरीकी रक्षा मंत्री पैट्रिक शहनान ने कहा कि हम रूसियों के साथ बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से उनका सीमांकन करेंगे। उनका मानना है कि यहां पर सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि बीते दिनों एक रूसी युद्धपोत और एक अमरीकी युद्धपोत पश्चिमी प्रशांत महासागर में टकराव से बचा।

इमरान खान ने PM मोदी को पत्र लिखकर बातचीत का दिया न्योता, मुद्दों का शांतिपूर्ण हल निकालने की वकालत की

रूस और अमरीका के युद्धपोत दोनों बेहद करीब थे

गौरतलब है कि पूर्वी चीन सागर में रूस और अमरीका के नौसैनिक पोत एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। 50 मीटर के दायरे में आने के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर गलत परिचालन का आरोप लगाया। अमरीका की सेवन्थ फ्लीट ने कहा कि रूस के विध्वंसक जहाज ने यूएसएस चांसलर्सविले के साथ उसके चालक दल के सदस्यों को खतरे में डाल दिया। टक्कर से बचाने के लिए जहाज के इंजनों को पूरी तरह बंद करना पड़ा।

ट्रंप ने मेक्सिको पर अतिरिक्त कर का फैसला टाला, कहा- अप्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए

US Will Lodge Formal Protest With Russia Over Naval Encounter Near China https://t.co/YjOcIF5U3T pic.twitter.com/muLtbbFv4M