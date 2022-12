China COVID-19: अमेरिका विमानों से अपशिष्ट जल नमूने लेकर कोरोना का पता लगाएगा, चीन में हर रोज 9000 मौतों का अनुमान

अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञों का मानना है कि नए यात्रा प्रतिबंधों की तुलना में वायरस के प्रसार को धीमा करने में अंतरराष्ट्रीय विमानों से लिए गए अपशिष्ट जल के नमूने लेने वाली रणनीति अधिक प्रभावी हो सकती है। दरअसल, चीन कोविड के सही डाटा नहीं दे रहा, ऐसे में अपशिष्ट जल के नमूनों से यह पता लगाने में आसानी होगी कि क्या विमान में बैठे यात्री कोरोना के किसी नए रूप से ग्रस्त हैं। इससे पहले, ब्रिटेन की एक हेल्थ डाटा फर्म ने आशंका जताई है कि अब चीन में 24 घंटे में करीब 9 हजार लोगों की मौत का अनुमान है।

China Covid: experts estimate 9,000 deaths a day as US says it may sample wastewater from planes